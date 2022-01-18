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2023 DE Kaleb James commits to Arkansas

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with defensive end Kaleb James to break down his commitment to the Razorbacks.

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