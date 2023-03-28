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2024 four-star OT Kai Greer talks Arkansas offer

2024 four-star OT Kai Greer received an offer from the Arkansas Razorbacks on Monday.
2024 four-star OT Kai Greer received an offer from the Arkansas Razorbacks on Monday. (Rivals.com)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Picking up an offer from an SEC school is always a gratifying feeling for high school football recruits, but when you're an offensive lineman, it means a little more to get an offer Arkansas.

With offensive line guru and head coach Sam Pittman at the helm, the Razorbacks will always be a school to consider as an up and coming offensive lineman.

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