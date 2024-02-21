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2025 Alabama safety set to visit Arkansas after reporting offer

Helena, Alabama, safety Jeremiah Alvis.
Helena, Alabama, safety Jeremiah Alvis. (Nick Lucero/Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

The NCAA recruiting calendar is currently in a dead period, but that hasn’t stopped the Arkansas coaching staff from recruiting and setting up spring visits.

After receiving an offer to play for the Razorbacks on Thursday, Jeremiah Alvis — a safety out of Helena, Alabama — told HawgBeat that he plans to visit Fayetteville for Arkansas' spring game, which will be held on April 13.

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