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2025 in-state DB Keytrone Green talks Arkansas offer, visit

2025 in-state DB Keytrone Green left a visit to Arkansas with an offer to play for the Razorbacks.
2025 in-state DB Keytrone Green left a visit to Arkansas with an offer to play for the Razorbacks. (@KeytroneG)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Keeping in-state recruits home to play for the Hogs is one of Sam Pittman's priorities in upcoming classes, and his staff offered 2025 North Little Rock defensive back Keytrone Green a scholarship during his last trip to Fayetteville.

Green took a visit during the Razorbacks' Prospect Day on Jan 21, and that's when he received the offer. He told HawgBeat it meant a lot to him that the Hogs believed in him.

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