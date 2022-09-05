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Alabama 2023 WR Davion Dozier fully locked in with Hogs after official

Official to Arkansas helps solidify 2023 WR Davion Dozier's commitment
Official to Arkansas helps solidify 2023 WR Davion Dozier's commitment (Twitter)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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