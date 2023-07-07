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Arkansas' 2024 wide receivers class could be Sam Pittman's best so far

Arkansas wide receivers coach Kenny Guiton.
Arkansas wide receivers coach Kenny Guiton. (Arkansas Athletics)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88
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