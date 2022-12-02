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Arkansas commitments playing for state championships this weekend

Luke Hasz is playing for a state championship against Owasso on Friday night.
Luke Hasz is playing for a state championship against Owasso on Friday night. (Prep Redzone)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Before they get to Fayetteville for the upcoming 2023 Arkansas football season, a few commitments from Arkansas' 2023 class have some unfinished business in the high school ranks.

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