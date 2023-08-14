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Arkansas Fall Camp Notebook: Takeaways from practice No. 8

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

Arkansas had its eighth practice of fall camp Monday and the media was let in to view the action for around 30 minutes. The team ran through individual drills and there was a fastball period as well.

Here are a few takeaways and tidbits from what I was able to see:

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