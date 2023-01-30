Arkansas' final Prospect Day ends with new offers
For the last Prospect Day of January, Arkansas hosted over 30 prospects in the class of 2023 through 2026. Some of those recruits ended the trip with a new offer from Arkansas.
The NCAA recruiting calendar now goes into a dead period, where coaches cannot have any in-person contacts with recruits until March 1.
At least four recruits who were on campus over the weekend took to Twitter to announce they had received an offer from Arkansas.
Jaden Perez - Class of 2025 - Wide Receiver
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEFmdGVyIGEgR1JFQVQgdW5vZmZpY2lhbCB2aXNpdCB0byBBcmthbnNhcy4g SSBhbSBCZXlvbmQgQmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGEgRDEgb2ZmZXIgZnJv bSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBcmthbnNhcyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEd1aXRvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQ29hY2hHdWl0b248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29hY2hTYW1QaXR0bWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aFNhbVBpdHRtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v REVGQ09OVFg3djc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERFRkNPTlRYN3Y3 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NCcnVjZV9Tcj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ0JydWNlX1NyPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vREtNT25lMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AREtNT25lMzwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CRGFtbW9uZT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkRhbW1vbmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQXJrYW5zYXNPbjI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQXJrYW5zYXNPbjI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L3lWUFZYMjNVQU4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95VlBWWDIzVUFOPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEphZGVuIFBlcmV6IChAX0phZGVuUGVyZXoyKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19KYWRlblBlcmV6Mi9zdGF0dXMvMTYx OTQ3NTU3NDgxMjE5Njg2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5 IDI4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Other notable offers: Baylor, Texas Tech, Miami, TCU
Raycine Guillory Jr. - Class of 2026 - Running Back
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQVRU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FUVEc8L2E+ IEFmdGVyIGEgZ3JlYXQgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNhbVBpdHRtYW4/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2FtUGl0dG1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GQkNvYWNoSlNtaXRoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBGQkNvYWNoSlNtaXRoPC9hPiAgQmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGEg RnVsbCBTY2hvbGFyc2hpcCBmcm9tIEFya2Fuc2FzIFVuaXZlcnNpdHkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvSG9ncz9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvSG9nczwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWNydWl0QWxlZG8/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlY3J1aXRBbGVkbzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEJ1Y19UaW0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QENvYWNoQnVjX1RpbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L2JzeUdnSXV5Q3oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ic3lHZ0l1eUN6PC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFJheWNpbmUgR3VpbGxvcnkgSnIgKEBSYXljaW5lZ3VpbGxv cnkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF5Y2luZWd1aWxs b3J5L3N0YXR1cy8xNjE5NDI5MjY1MDY1NTM3NTM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
Other notable offers: SMU, Prairie View A&M
Corey Simms - Class of 2025 - Wide Receiver
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgdG8gdGhlIFVuaXZl cnNpdHkgb2YgQXJrYW5zYXPinaTvuI/wn6SNIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ob2hvZ3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNob2hvZ3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hHdWl0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QENvYWNoR3VpdG9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoU2FtUGl0dG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hT YW1QaXR0bWFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Nj b3R0UGluZ2VsMTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNjb3R0UGluZ2Vs MTA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzX0Ns aW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNfQ2xpbnQ8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSlBSb2NrTU8/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEpQUm9ja01PPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NCQ0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD QkNGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9B bGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05hdGVMYXRzY2g/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QE5hdGVMYXRzY2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9EVUcwbXhyQmE5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vRFVHMG14ckJhOTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBDb3JleSBTaW1tcyAoQEMwcmV5X1NpbW1zMykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DMHJleV9TaW1tczMvc3RhdHVzLzE2 MTk0NjQwNDI2NzgyMTQ2NTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFy eSAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Other notable offers: Missouri
Zelus Hicks - Class of 2026 - Athlete
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhbiBhbWF6aW5nIHZpc2l0IHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFJhem9yYmFja0ZCPC9hPiBJIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBh biBvZmZlciBmcm9tIFRIRSBVTklWRVJTSVRZIE9GIEFSS0FOU0FTISEhISA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR09IT0dTP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR09IT0dTPC9hPvCf kJfwn5CX8J+QlyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RfV0lM TDRSRUFMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUX1dJTEw0UkVBTDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GQkNvYWNoSlNtaXRoP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGQkNvYWNoSlNtaXRoPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja0ZCUmVjP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSYXpvcmJhY2tGQlJlYzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFkU2ltbW9uc18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QENoYWRTaW1tb25zXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9KZXJlbXlPX0pvaG5zb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEplcmVteU9fSm9obnNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9hbGV4X2NocmlzdG9fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhbGV4 X2NocmlzdG9fPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VyaWtSaWNoYXJkc1VTQT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARXJpa1JpY2hhcmRzVVNBPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FXaWxsaWFtc1VTQT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQVdpbGxpYW1zVVNBPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2x1a2V3aW5zdGVsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBs dWtld2luc3RlbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9z a3JydGxhYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2tycnRsYWI8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92aHBIZGJlYzZ6Ij5waWMudHdpdHRlci5j b20vdmhwSGRiZWM2ejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBaZWx1cyBIaWNrcyAoQFpl bHVzX0hpY2tzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1plbHVz X0hpY2tzL3N0YXR1cy8xNjE5NDk0Mjk0NTI3ODE1NjgxP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
Other notable offers: Auburn, Georgia, Louisville