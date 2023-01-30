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Arkansas' final Prospect Day ends with new offers

Zelus Hicks, an athlete in the class of 2026, reported an offer from Arkansas following a visit this weekend to Fayetteville.
Zelus Hicks, an athlete in the class of 2026, reported an offer from Arkansas following a visit this weekend to Fayetteville. (Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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For the last Prospect Day of January, Arkansas hosted over 30 prospects in the class of 2023 through 2026. Some of those recruits ended the trip with a new offer from Arkansas.

The NCAA recruiting calendar now goes into a dead period, where coaches cannot have any in-person contacts with recruits until March 1.

At least four recruits who were on campus over the weekend took to Twitter to announce they had received an offer from Arkansas.

Jaden Perez - Class of 2025 - Wide Receiver

Other notable offers: Baylor, Texas Tech, Miami, TCU

Raycine Guillory Jr. - Class of 2026 - Running Back

Other notable offers: SMU, Prairie View A&M

Corey Simms - Class of 2025 - Wide Receiver

Other notable offers: Missouri

Zelus Hicks - Class of 2026 - Athlete

Other notable offers: Auburn, Georgia, Louisville

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