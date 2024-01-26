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Arkansas Junior Day visit list (1/27)

Four-star wide receiver Dillon Alfred.
Four-star wide receiver Dillon Alfred.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

Saturday is the final day before the NCAA recruiting dead period begins, and the Arkansas Razorbacks are set to host some high-profile recruits on the Hill.


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