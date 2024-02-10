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Arkansas makes cut for Rivals100 safety

Four-star safety Jarcoby Hopson Jr.
Four-star safety Jarcoby Hopson Jr. (Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

Arkansas is digging deep on the recruiting trail, and the Hogs are still in it for a four-star safety out of Mississippi.

Jarcoby Hopson Jr. from Lake Cormorant released his Top 8 on Saturday morning, and the Razorbacks are firmly in the mix.

The No. 93 player in the country also listed Texas A&M, Ole Miss, Miami, Texas, LSU, Auburn and Mississippi State in his Top 8.

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