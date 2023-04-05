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Arkansas offers Boston College defensive back transfer

Arkansas offered a scholarship to defensive back transfer Joshua DeBerry on Tuesday.
Arkansas offered a scholarship to defensive back transfer Joshua DeBerry on Tuesday. (Boston College Athletics)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The transfer portal remains closed until May 1, but that doesn't mean the work stops for the Arkansas coaching staff. Boston College defensive back transfer Joshua DeBerry reported an offer from the Hogs on Tuesday evening.

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