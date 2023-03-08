News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-03-08 06:30:00 -0600') }} football Edit

Arkansas state-by-state recruiting trends: Georgia

Four-star safety Ty'Shun White, a native of Buford, Georgia, holds an offer from Arkansas.
Four-star safety Ty'Shun White, a native of Buford, Georgia, holds an offer from Arkansas.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Since Sam Pittman has taken the reins at Arkansas, he has placed a heavy emphasis on recruiting the state of Georgia. It makes sense, given his time as the offensive line coach for the Georgia Bulldogs, and Arkansas has had some measure of success in the Peach State.

Last recruiting cycle, Arkansas signed three recruits from Georgia, including four-star quarterback Malachi Singleton, who was named an Elite 11 quarterback last year. Pittman had high praise for Singleton after he signed during the early singing period in December.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}