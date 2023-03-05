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Arkansas still high on Huff's list following visit

Jonesboro linebacker Brian Huff talked about how he connects with Arkansas' new defensive coaches.
Jonesboro linebacker Brian Huff talked about how he connects with Arkansas' new defensive coaches. (@brianhuff23)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The in-state class of 2024 is a good one for the Arkansas Razorbacks, and over the weekend the Hogs hosted the No. 3 player in the state in Jonesboro (Valley View) linebacker Brian Huff.

The four-star linebacker is in constant contact with the coaches, but getting to meet them in person was something he said he especially loved.

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