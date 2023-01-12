News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-12 16:04:42 -0600') }} football Edit

Arkansas to host priority in-state four-star DE

Four-star defensive lineman Charleston Collins will take a visit to Arkansas this weekend.
Four-star defensive lineman Charleston Collins will take a visit to Arkansas this weekend. (Nick Lucero/Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Arkansas already has one high-profile defensive lineman on board in the 2024 class in four-star Kavion Henderson, and it will host another pass rusher this weekend in four-star prospect Charleston Collins.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}