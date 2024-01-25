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Arkansas to host Rivals100 safety for Junior Day

Four-star safety Jarcoby Hopson Jr.
Four-star safety Jarcoby Hopson Jr. (Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

Arkansas is prepared to host a slew of visitors for Junior Day this coming weekend, and added a big-time prospect to the list on Thursday.

Jarcoby Hopson Jr., an athlete out of Lake Cormorant, Mississippi, said on X (formerly Twitter) he will be in attendance as well.

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