Box score, highlights from Arkansas' exhibition win over Catalan Elite

After switching opponents last minute to Catalan Elite for their second game of the Europe tour, the Razorbacks emerged victorious 99-86 at Pavelló Poliesportiu Municipal de Tiana in Barcelona, Spain.
Points did not come as easy in this one, and it wasn't as easy to see exactly what part of the floor was the court.
McDonald's All-American and five-star freshman Nick Smith Jr. paced the Hogs in scoring for the second game in a row with 17 points. Junior Davonte Davis had 17 points as well and senior Kamani Johnson just missed a double-double with eight points and 11 rebounds.
Click
here for the full quarter-by-quarter recap of Arkansas' win over Catalan Elite.
Below is a box score provided by Arkansas communications and highlights from the Razorback basketball team Twitter account:
Box Score:
Highlights
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KIFdhbHNoIG9uIHRoZSBsb29zZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vUFVKamR4S1pxaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1BVSmpkeEtacWo8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrcyBNZW4mIzM5O3MgQmFz
a2V0YmFsbCDwn5CXIChAUmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja01CQi9zdGF0dXMvMTU1NzgwNjA3MTE1
NDA5ODE3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTEsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaG8gbG92ZXMgYWxseSBvb3BzIG1vcmUsIEogV2Fsc2ggb3IgQUI/
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sbER2Y1hqVWI2Ij5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vbGxEdmNYalViNjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBSYXpv
cmJhY2tzIE1lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIPCfkJcgKEBSYXpvcmJhY2tN
QkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrTUJC
L3N0YXR1cy8xNTU3ODA5NDI4NzQ0ODgwMTI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkF1Z3VzdCAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ISVMgTkFNRSBJUyBCQVJSWSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
QnAyaEl5c0twdiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0JwMmhJeXNLcHY8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrcyBNZW4mIzM5O3MgQmFza2V0
YmFsbCDwn5CXIChAUmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja01CQi9zdGF0dXMvMTU1NzgxMjI5MTIzMTM5
NTg0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTEsIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZSYjMzk7cyBoZWF0aW5nIHVwcHBwcCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vejRLU0h2Zm1hdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3o0S1NIdmZtYXc8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrcyBNZW4mIzM5O3Mg
QmFza2V0YmFsbCDwn5CXIChAUmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja01CQi9zdGF0dXMvMTU1NzgxNzgw
NDgyODU4MTg4OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTEsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZXZvIERhdmlzIG1ha2VzIHBsYXlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9CZDliaXdzalVGIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQmQ5Yml3c2pVRjwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2tzIE1lbiYjMzk7cyBC
YXNrZXRiYWxsIPCfkJcgKEBSYXpvcmJhY2tNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrTUJCL3N0YXR1cy8xNTU3ODIzMTYx
MjEwNzAzODcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMSwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK