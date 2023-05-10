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Delaware transfer DB planning visit to Arkansas

Amonte Strothers, a defensive back transfer from Delaware, is planning to visit Arkansas soon.
Amonte Strothers, a defensive back transfer from Delaware, is planning to visit Arkansas soon. (Delaware Athletics)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Sam Pittman and his coaching staff are still working on filling positions of need through the transfer portal, and the Razorbacks are planning to host a defensive back transfer from Delaware next week.

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