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baseball
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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas at LSU series recap, Weekend MVPs
Mason Choate
•
HawgBeat
Managing Editor
HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. They guys break down Arkansas' series loss at LSU, they talk Friday's incredible performance from the Razorbacks, left side of the infield drama and they give out weekend MVPs.
You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.
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