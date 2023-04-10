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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas-Ole Miss series recap, Weekend MVPs

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys talk about Arkansas' series win over Ole Miss, Caleb Cali's big weekend, Peyton Stovall and Brady Slavens turned it on, Gage Wood is electric and Tennessee hate week has begun.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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