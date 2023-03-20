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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas sweeps Auburn, Weekend MVPs

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys recap Arkansas' SEC-opening series sweep over the Auburn Tigers, Cody Adcock's start, Hagen Smith becoming a "wild card", they give weekend MVPs and Mason goes on an all-time rant about Tennessee getting swept by Missouri.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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