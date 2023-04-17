News More News
{{ timeAgo('2023-04-17 08:36:22 -0500') }} baseball Edit

Diamond Hawgs Podcast - Arkansas sweeps Tennessee, Weekend MVPs

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys recap Arkansas' series sweep over Tennessee, the incredible pitching performance from the Hogs, Jace Bohrofen's bat is hot, Jared Wegner's injury update and they give weekend MVPs.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TOUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}