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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas sweeps Wright State, Weekend MVPs

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys talk the Razorbacks' series sweep over Wright State, Jace Bohrofen's big weekend, updates on injuries to Brady Tygart and Koty Frank, plus weekend MVPs and much more.

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