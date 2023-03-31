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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas vs Alabama series preview w/ Jace Bohrofen

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys talk with producer Christian about the midweek win over Omaha, this weekend's series against Alabama, MLB Opening Day and Razorback OF Jace Bohrofen joins the show.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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