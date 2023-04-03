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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas vs Alabama series recap, Weekend MVPs

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys recap Arkansas' series win over Alabama, the incredible performance from the Razorback bullpen, Tavian Josenberger gets the job done at the plate and weekend MVPs are given out.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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