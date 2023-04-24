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Diamond Hawgs Podcast - Hogs swept by Georgia, no need to panic

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys recap Georgia's series sweep over Arkansas with producer Christian. What went wrong, more injuries, questionable decisions, the shortstop dilemma and plenty more in today's episode.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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