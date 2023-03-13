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{{ timeAgo('2023-03-13 08:00:00 -0500') }} football Edit

Dion Stutts details commitment to Arkansas

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Arkansas on Saturday added its second commitment in the class of 2024, as three-star defensive lineman Dion Stutts announced he was joining the Arkansas program.

Stutts, who plays for Memphis University School and whose family hails from Batesville, Mississippi, told HawgBeat making the decision is a weight lifted off his shoulders.

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