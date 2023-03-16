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Four-star cornerback Braylon Conley recaps visit to Arkansas

Braylon Conley, a four-star cornerback from Humble, Texas, was on campus for a visit on Monday and Tuesday.
Braylon Conley, a four-star cornerback from Humble, Texas, was on campus for a visit on Monday and Tuesday. (@braylon_conley)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The new Arkansas defensive staff is hard on the recruiting trail, both in the transfer portal and in the class of 2024. The Hogs have reeled in two defensive commitments since Saturday, and they hosted a defensive back from Humble, Texas, on Monday and Tuesday.

Four-star corner Braylon Conley recently released a top 10 that included the Hogs, and he gave Arkansas a closer look this week.

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