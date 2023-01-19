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Four-star wide receiver eyeing trip to Arkansas

Noreel White is planning to be on campus in Fayetteville for a visit on Jan. 28
Noreel White is planning to be on campus in Fayetteville for a visit on Jan. 28 (Nick Lucero/Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Arkansas is planning to host plenty of recruits in the 2024 class over the next few weekends, and a four-star wide receiver from Mississippi tells HawgBeat he will be on campus.

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