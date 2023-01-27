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Hardwood Hawgs Podcast: Hogs are hot going into Baylor game
Mason Choate and Jackson Collier
HawgBeat.com Staff
HawgBeat's Mason Choate and Jackson Collier bring you the Hardwood Hawgs Podcast. The guys talk through Arkansas' back-to-back wins, what is going right, who needs to step up in the tough game at Baylor and they answer questions from listeners and subscribers.
Listen on Spotify or Apple.
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