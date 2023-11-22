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HawgBeat Hoops Postgame Show - Arkansas 77, Stanford 74 (2OT)
Riley McFerran
•
HawgBeat
Managing Editor
Hear from HawgBeat Publisher Mason Choate, Managing Editor Riley McFerran and Basketball Recruiting Analyst Jackson Collier discuss the Arkansas Razorbacks basketball team’s 77-74 (2OT) win over the Stanford Cardinal on Wednesday night in the HawgBeat Hoops Postgame Show.
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