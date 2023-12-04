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HawgBeat Hoops Postgame Show - Arkansas 97, Furman 83

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from HawgBeat Publisher Mason Choate, Managing Editor Riley McFerran and Basketball Recruiting Analyst Jackson Collier discuss the Arkansas Razorbacks 97-83 win over the Furman Paladins on Monday.

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