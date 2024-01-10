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HawgBeat Hoops Postgame Show - Georgia 76, Arkansas 66

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from HawgBeat Publisher Mason Choate, Managing Editor Riley McFerran and Basketball Recruiting Analyst Jackson Collier discuss the Arkansas Razorbacks basketball team’s 76-66 loss to the Georgia Bulldogs on Wednesday night in the HawgBeat Hoops Postgame Show.

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