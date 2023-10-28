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Highlights from Arkansas' overtime win against Purdue

Arkansas freshman guard Layden Blocker guards Purdue's Braden Smith during Saturday's exhibition.
Arkansas freshman guard Layden Blocker guards Purdue's Braden Smith during Saturday's exhibition. (Arkansas Athletics)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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FAYETTEVILLE — The No. 14 Arkansas Razorbacks took the floor in front of a packed house at Bud Walton Arena, where they secured an 81-77 overtime upset win over No. 3 Purdue in a charity exhibition on Saturday afternoon.

Redshirt sophomore forward Trevon Brazile — who missed a good portion of last season with an ACL injury — was welcomed into Bud Walton with thunderous applause for the Hogs during the pregame starting lineup announcements. He finished the game with 15 points on 4-of-7 shooting and five rebounds.

It was both Brazile and Houston transfer Tramon Mark who led the Razorbacks in scoring, with 15 points a piece. El Ellis, Khalif Battle and Chandler Lawson joined them in double figures with 12, 12 and 10, respectively.

As a team, the Razorbacks shot 50.8% from the field and 34.8% from beyond the arc.

Purdue won the rebounding battle, 42-28, with 7-foot-4 center Zach Edey — the reigning AP Player of the Year — finishing with nine boards and 15 points.

The Razorbacks won the turnover battle but only by a slight margin, forcing 17 on the Boilermakers and committing 15 of their own.

Relive the highlights from Saturday's contest below.

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