Arkansas basketball fans will have even more of a rooting interest in the NBA for years to come and that began Monday as former Hogs Nick Smith Jr. and Ricky Council IV got their first taste of summer league action. Competing in two different summer leagues, both rookies fared well and produced entertaining highlights. Smith, who was drafted 27th overall by the Charlotte Hornets, suited up in the California Classic Summer League for a 98-77 loss to the San Antonio Spurs. Smith played the second most minutes (28:53) of any Hornet behind No. 2 overall pick Brandon Miller. The North Little Rock High School product was 5-of-14 shooting from the field with 12 points, three rebounds, three assists, one block and four turnovers. While the Hornets were outscored 60-32 in the first half, Smith was still able to give a glimpse of what he's capable of.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OaWNrIFNtaXRoICBKci4gMXN0IE5CQSBTdW1tZXIgTGVhZ3VlIGJh c2tldCB3aXRoIHRoZSBDaGFybG90dGUgSG9ybmV0cy48YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hvcm5ldHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGhvcm5ldHM8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9s aWYzbmljaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGlmM25pY2s8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pb2ZSTWd3RUlZIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vaW9mUk1nd0VJWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZXZpbiBNaWxsZXIgKEBi aWc3M21pbGxlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iaWc3 M21pbGxlci9zdGF0dXMvMTY3NjAzMzY0MjY0MzA0MjMwND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

It wasn't all offense for the 6-foot-5 guard, as he also had a very impressive sequence on defense late in the second quarter. Smith blocked a shot and then jumped out to the corner to contest the next shot, which didn't fall.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCByZWNvZ25pdGlvbiBmcm9tIE5pY2sgU21pdGggSnIgdG8g c3RvcCBhbmQgaGVscCBvbiB0aGUgZHJpdmUgd2hlcmUgaGUgYmxvY2tzIHRo ZSBzaG90IGFuZCB0aGVuIHN0aWxsIGhhcyB0aW1lIHRvIGNvbnRlc3QgdGhl IHNob3Qgb24gaGlzIG93biBtYW4uPGJyPjxicj5Hb29kIGRlZmVuc2l2ZSBw b3NzZXNzaW9uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vejhoZkwzQUFNTyI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3o4aGZMM0FBTU88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXJh bSBDYW5udXNjaW8gKEBBQ19fSG9vcHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQUNfX0hvb3BzL3N0YXR1cy8xNjc2MDMwNzU5NDUzMzAyNzg0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

In the third quarter, Smith worked efficiently around a screen and drove aggressively to his left before pulling up for a made jumper that was lightly contested.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZWVuIHdhaXRpbmcgZm9yIE5pY2sgU21pdGggSnIgdG8gYXR0YWNr IGxpa2UgdGhpcy4gPGJyPjxicj5XYW50IHRvIHNlZSBoaW0gY29taW5nIG9m ZiB0aGUgUCZhbXA7UiBtb3JlIGFnZ3Jlc3NpdmVseSBsb29raW5nIHRvIGdl dCBkb3duLWhpbGwgYW5kIGZvciBoaXMgc2hvdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL2pKalBsUEZidWoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qSmpQbFBGYnVq PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFyYW0gQ2FubnVzY2lvIChAQUNfX0hvb3BzKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FDX19Ib29wcy9zdGF0dXMv MTY3NjAzNDI5NTk0MzY0NzIzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5 IDQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

It wasn't a perfect first game by any means, as Smith had a +/- of -17, but it was a good start for a player who saw a big drop in his draft stock after only playing 17 games as a freshman due to a right knee injury. Council wasn't selected in the 2023 NBA Draft, but he was quickly signed to a two-way contract with the Philadelphia 76ers right after the conclusion of the draft. After spending one year at Arkansas as a transfer from Wichita State, Council proved that he is a capable scorer by leading the team with 16.1 points per game. The Durham, North Carolina, native earned the start for the 76ers against the Memphis Grizzlies in the Salt Lake City Summer League and he also scored the team's first bucket of the summer league.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5maXJzdCBidWNrZXQgb2YgdGhlIHN1bW1lciBnb2VzIHRvIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmlja3l0aGU0dGg/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpY2t5dGhlNHRoPC9hPiE8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU3VtbWVyU2l4ZXJzP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU3VtbWVyU2l4ZXJzPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdnFvVFJvSFBCUyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3Zxb1RSb0hQQlM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGhpbGFkZWxwaGlhIDc2ZXJz IChAc2l4ZXJzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NpeGVy cy9zdGF0dXMvMTY3NjAwNTk0NTQyMjUyMDMyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KdWx5IDMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

The Grizzlies narrowly defeated Philadelphia with a 94-92 win, but Council had a good performance. He shot 4-of-8 from the field with 11 points, six rebounds and one steal. Council had one turnover and one foul in 27:34 during the contest. His most impressive sequence came in the third quarter when he played full-court defense, forced a turnover and slammed a thunderous dunk down in transition that Arkansas fans are more than familiar with.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SaWNreSBDb3VuY2lsIElWIE1PTlNURVIgU0xBTSDwn5ikPGJyPjxi cj5XYXRjaCB0aGUgU2FsdCBMYWtlIENpdHkgU3VtbWVyIExlYWd1ZSBMSVZF IG9uIE5CQSBUVi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzF4Z29TbThYZGQi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xeGdvU204WGRkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5C QSAoQE5CQSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkEvc3Rh dHVzLzE2NzYwMjUxMjIyMTI0MjU3MzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ SnVseSA0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Council and Smith will both be in action again Wednesday in their respective summer leagues. Smith and the Hornets will face the Golden State Warriors at 5 p.m. CT on ESPN2, while Council and the 76ers will take on the Utah Jazz at 8 p.m. CT on NBA TV.

Nick Smith Jr. full highlights from July 3

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xpZjNuaWNrP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsaWYzbmljazwvYT4gZmluaXNoZWQgd2l0 aCAxMiBwb2ludHMsIDQgcmVib3VuZHMsIGFuZCAzIGFzc2lzdHMgZm9yIHRo ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hvcm5ldHM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhvcm5ldHM8L2E+IGluIGhpcyBmaXJzdCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05CQVN1bW1lckxlYWd1ZT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkJBU3VtbWVyTGVhZ3VlPC9hPiBnYW1lIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qcm9Ib2dzP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvSG9nczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pETld1N1BBdGMiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS96RE5XdTdQQXRjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVyaWMgTXVzc2VsbWFu IChARXJpY1BNdXNzZWxtYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vRXJpY1BNdXNzZWxtYW4vc3RhdHVzLzE2NzYwNjY4MTcwMDM4ODg2NDE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSA0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Ricky Council IV full highlights from July 3