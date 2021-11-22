 Arkansas Razorbacks release 2021 Week 12 depth chart for Missouri Tigers
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Hogs release 2021 Week 12 depth chart for Missouri

Arkansas hosts Missouri on Black Friday.
Arkansas hosts Missouri on Black Friday. (Arkansas Athletics)
Andrew Hutchinson • HawgBeat
Managing Editor
@NWAHutch

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Offensive Depth Chart
Position First Team Second Team Other

QB

KJ Jefferson

Malik Hornsby

RB

Dominique Johnson

Trelon Smith -OR-

Rocket Sanders

TE

Blake Kern

Hudson Henry -OR-

Trey Knox

WR

Treylon Burks

Jaquayln Crawford

WR

Tyson Morris

Ketron Jackson Jr.

WR

De'Vion Warren -OR-

Warren Thompson

LT

Myron Cunningham

Jalen St. John

LG

Brady Latham

Luke Jones

C

Ricky Stromberg

Shane Clenin

RG

Beaux Limmer

Ty Clary

RT

Dalton Wagner

Ty'Kieast Crawford


Notes...

~No changes.

Defensive Depth Chart
Position First Team Second Team Other

JACK

Zach Williams

Mataio Soli


DT

John Ridgeway

Isaiah Nichols

DT

Markell Utsey

Eric Gregory


DE

Tre Williams

Jashaud Stewart

WILL

Hayden Henry

Bumper Pool


MIKE

Grant Morgan

Andrew Parker


Nickel

Greg Brooks Jr. -OR-

Jayden Johnson

Trent Gordon

CB

Montaric Brown

Devin Bush

S

Joe Foucha

Simeon Blair


S

Myles Slusher

Malik Chavis


CB

LaDarrius Bishop

Hudson Clark

Notes...

~No change.

Special Teams Depth Chart
Position First Team Second Team

K

Cam Little

Vito Calvaruso

P

Reid Bauer

Sam Loy

H

Reid Bauer

LS

Jordan Silver

Francisco Castro -OR-

John Oehrlein

KR

Nathan Parodi -OR-

AJ Green

Raheim Sanders

PR

Nathan Parodi

Greg Brooks Jr.

Notes...

~No change.

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