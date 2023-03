Five former Arkansas Razorbacks participated at the NFL Combine over the weekend and a few likely did enough to move themselves up the list of prospects for some teams ahead of April's NFL Draft. Linebacker Drew Sanders, receivers Jadon Haselwood and Matt Landers, center Ricky Stromberg and tackle Dalton Wagner all performed at the combine. Below are results, quotes, video and more from each player's performance:

Drew Sanders - LB

Sanders did not participate in on-field drills due to a reported hamstring injury. He told The Draft Network that he met with the Giants, Panthers and Steelers during the early interview process. "He plays with good technique in take-ons and has plenty of pursuit range, but he’s still finding his footing with his run fits and tackle consistency," NFL.com's Lance Zierlein said. "He’s a tough out for interior protection as a blitzing linebacker and has natural rush talent to hunt quarterbacks off the edge. Sanders’ athletic gifts, versatility and toughness could help him become a highly impactful playmaker with Pro Bowl upside."

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZWxpZXZlIHRoZSBoeXBlIPCflKUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9EcmV3XzE2U2FuZGVycz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ARHJld18xNlNhbmRlcnM8L2E+IDxicj48YnI+8J+TuiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkZMQ29tYmluZT9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05GTENvbWJpbmU8L2E+IG9u IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmZsbmV0d29yaz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbmZsbmV0d29yazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1VWdThLUng2czUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VVnU4S1J4 NnM1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBGb290YmFs bCAoQFJhem9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1Jhem9yYmFja0ZCL3N0YXR1cy8xNjMxNzYxNzI3NTMxNDEzNTA2P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIHVuaXF1ZSBwbGF5ZXIgcmVhZHkgdG8gbWFrZSBhbiBpbnN0YW50 IGltcGFjdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RyZXdfMTZT YW5kZXJzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEcmV3XzE2U2FuZGVyczwv YT7wn5ikPGJyPjxicj7wn5O6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9ORkxDb21iaW5lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZMQ29tYmluZTwvYT4gTWFyY2ggMi01IG9uIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmZsbmV0d29yaz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AbmZsbmV0d29yazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzRYRk10eEFRQ0oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80WEZNdHhBUUNKPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBGb290YmFsbCAoQFJh em9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9y YmFja0ZCL3N0YXR1cy8xNjMxNDYzNjkxNzE0NTQ3NzEzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Jadon Haselwood WR

Haselwood participated in on-field drills and ran a 4.66 in the 40-yard dash. When catching passes from TCU quarterback and Heisman Trophy finalists Max Duggan, Haselwood impressed with a fingertip catch. "Big possession target requiring work from the slot to create catch opportunities," Zierlein said. "Haselwood has good size and the strength to make contested catches underneath, but he lacks the speed or separation burst to uncover and stay open against NFL man coverage. His testing could make a difference for him, but a lack of special teams experience could hurt his cause to make it as a WR5/6."



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdXJlIGhhbmRlZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9qYWRvbl9oYXNlbHdvb2Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGphZG9u X2hhc2Vsd29vZDwvYT4gPGJyPjxicj7wn5O6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxDb21iaW5lP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZMQ29tYmluZTwvYT4gb24gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uZmxuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBuZmxuZXR3b3JrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vazFmRUtGM05uciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2sxZkVLRjNObnI8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrIEZvb3RiYWxsIChAUmF6 b3JiYWNrRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3Ji YWNrRkIvc3RhdHVzLzE2MzIxMDU3NDI2MTc1MjYyNzI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXpvcmJhY2tG Qj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmF6b3JiYWNrRkI8L2E+IFdSIEph ZG9uIEhhc2Vsd29vZCB3aXRoIHRoZSBmaW5nZXIgdGlwcyE8YnI+PGJyPvCf k7o6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxD b21iaW5lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZM Q29tYmluZTwvYT4gb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9u ZmxuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBuZmxuZXR3b3JrPC9h Pjxicj7wn5OxOiBTdHJlYW0gb24gTkZMKyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vekhSNWNuYUxpOCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3pIUjVjbmFMaTg8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgTkZMIChATkZMKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL05GTC9zdGF0dXMvMTYzMjExNTc0MjYyNjc4MzIzMz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCA0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Matt Landers - WR

Landers grew his draft stock as much as any of the former Hogs when he ran a 4.37 40-yard dash. That 40 time was the third fasted of any receiver at the combine. "He’s still unrefined as a receiver, but his size, athleticism and potential as a ball-winner are noteworthy," Zierlein said. "He has legitimate build-up speed deep and his long strides help him separate. He’s a developmental prospect with upside and should hear his name called on Day 3 of the draft."

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXR0IExhbmRlcnMgaXMgZmFzdC4gIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9nVnAyaU9Td3NmIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ1ZwMmlPU3dzZjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXNvbiBDaG9hdGUgKEBDaG9hdGVNYXNvbikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaG9hdGVNYXNvbi9zdGF0dXMv MTYzMjEzMzA2NzQwMDcwNDAwMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJj aCA0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXR0IExhbmRlcnMgR2F1bnRsZXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkZMQ29tYmluZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05GTENvbWJpbmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9MYVJpT0dZWGJpIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTGFSaU9H WVhiaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXYWxrVGhlTW9jayAoQFdhbGtUaGVNb2Nr KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dhbGtUaGVNb2NrL3N0 YXR1cy8xNjMyMTQyODQzNzQ4Njg3ODgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk1hcmNoIDQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SaWNoYXJkc29uIHRvIE1hdHQgTGFuZGVycy4gUmlkaWN1bG91c2x5 IGdvb2QuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9HU2lUZ25qaXR6Ij5waWMu dHdpdHRlci5jb20vR1NpVGduaml0ejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeWxlciBL YWRpbmcgKEB0a2FkaW5nNzEyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL3RrYWRpbmc3MTIvc3RhdHVzLzE2MzIxNTA5NDQwNTI4MzAyMTA/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Ricky Stromberg - C

Stromberg had a good showing at the combine and more people became aware of just how good he was at Arkansas over the past two seasons. One ESPN draft expert had good things to say about the former Hog. "Arkansas center Ricky Stromberg really caught my eye," ESPN's Jordan Reid said. "Seeing him throughout the week of practices at the East-West Shrine Game, he put together a strong showing. He showed off his strength and awareness, and he has the potential to develop into a starter early in his career. After playing guard during his first season with the Razorbacks, he went on to play center and remained there." Stromberg even drew comparisons to Kansas City Chiefs center Creed Humphrey, who earned Second Team All-Pro honors last year for the Super Bowl champions. He told reporters that he watches a lot of Humphrey's film. "Creed Humphrey from the Chiefs," Stromberg said. "He played at Shawnee High School, and I compared my high school film to his high school film, and same with college. I try to watch him mostly."

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IG1hbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0 cm9tYnVyc2tpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdHJvbWJ1cnNraTwv YT4gd2FzIHNjb290aW4hIPCfj4Pwn5Ko8J+SqDxicj48YnI+8J+TuiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkZMQ29tYmluZT9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05GTENvbWJpbmU8 L2E+IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmZsbmV0d29y az9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbmZsbmV0d29yazwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzk2dGVhejc5RFMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS85 NnRlYXo3OURTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBG b290YmFsbCAoQFJhem9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja0ZCL3N0YXR1cy8xNjMyNDkzMzAyMjY3MTQ2MjQ0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SaWNreSBTdHJvbWJlcmcgKEFya2Fuc2FzIE9DKSBoYXMgdG8gYmUg b25lIG9mIHRoZSB3ZWlyZGVzdCBsYWNrIG9mIGh5cGUgSeKAmXZlIHNlZW4g aW4gdGhpcyBjbGFzcy4gUmVhbCBnb29kIGZpbG0sIHJlYWxseSBnb29kIHRl c3Rlci4gVGhlIGtpZCBpcyBhIHRhbGVudGVkIHBsYXllciBhbmQgZ2V0cyBh bG1vc3Qgbm8gdGFsay48L3A+Jm1kYXNoOyBSeWFuIFJvYmVydHMgKEBSaXNl TkRyYWZ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jpc2VORHJh ZnQvc3RhdHVzLzE2MzI0NzkzNDc4MTM2Mjk5NTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+TWFyY2ggNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Dalton Wagner - OT

Wagner did not participate in any of the running drills and his vertical and broad jumps were not within the top 25 of the offensive linemen. His size will benefit him and if teams look back at his grades from last season, they will see his improvement after dealing with some back issues in Fayetteville.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyB0cnVlLCB3ZSBsaWtlIG91ciBsaW5lbWVuIGJpZyBs aWtlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFsdG9uV2FnbmVy Nzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERhbHRvbldhZ25lcjc4PC9hPiDw n5KqPGJyPjxicj7wn5O6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9ORkxDb21iaW5lP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jTkZMQ29tYmluZTwvYT4gb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9uZmxuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBu ZmxuZXR3b3JrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSWY5N2h5enI3 ZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lmOTdoeXpyN2c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg QXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrIEZvb3RiYWxsIChAUmF6b3JiYWNrRkIpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrRkIvc3RhdHVz LzE2MzI0OTA1ODMzNzY2NjY2MjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFy Y2ggNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQXJr YW5zYXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBcmth bnNhczwvYT4gT1QgRGFsdG9uIFdhZ25lciB0YWxrcyBhYm91dCBwbGF5aW5n IGZvciB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L1BhdHJpb3RzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j UGF0cmlvdHM8L2E+IGNvYWNoaW5nIHN0YWZmIGFuZCBDb2FjaCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3ZzdW5zZXJpMz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AdnN1bnNlcmkzPC9hPiBhdCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TaHJpbmVCb3dsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBTaHJpbmVCb3dsPC9hPiA8YnI+PGJyPkFsc28gdGFsa3MgYWJvdXQgdGhl IHBsYXllciBleHBlcmllbmNlICBpbiBMYXMgVmVnYXMuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9SU3FHSnhYNmRPIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUlNxR0p4 WDZkTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBPd2VuIFJpZXNlIChAUmllc2VEcmFmdCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaWVzZURyYWZ0L3N0YXR1 cy8xNjMyMDE3NzMwNzY4MzM4OTQ2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1h cmNoIDQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYWx0b24gV2FnbmVyIGRpZCBub3QgcnVuIDQwIGluIDJuZCBPTCBn cm91cCwgcmFyZSBzaXplICZhbXA7IGxlbmd0aCB3aXRoIGEgZ29vZCBmcmFt ZSwgYXZlcmFnZSBhdGhsZXRpY2lzbSwgZ29vZCBwbGF5IHN0cmVuZ3RoLCBw b3dlciwgdG91Z2huZXNzICZhbXA7IHBoeXNpY2FsaXR5LCBnb29kIGhhbmQg dXNhZ2UsIGdvb2QgaW4gcGFzcyBwcm8gZHVlIHRvIGhpcyBsZW5ndGgsIGRl cHRoIFJUIHdpdGggc29tZSBpbnRyaWd1aW5nIHRyYWl0cywgRGF5IDM8L3A+ Jm1kYXNoOyBQYXVsIFBlcmRpY2hpenppIChAcGF1bGllMjNueSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsaWUyM255L3N0YXR1cy8xNjMy NDgxOTI4OTYzMTQxNjM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDUs IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Full combine results for former Razorbacks: