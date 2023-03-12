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In-state OL wants to be a Razorback ’over everything else’ after visit

Cody Taylor, an offensive lineman out of Greenwood in the class of 2026, was thoroughly impressed after his visit this weekend.
Cody Taylor, an offensive lineman out of Greenwood in the class of 2026, was thoroughly impressed after his visit this weekend. (@Taylor76Cody)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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During this weekend's Prospect Day, one in-state offensive lineman in the class of 2026 left impressed by the program.

Cody Taylor, an offensive lineman from Greenwood, told HawgBeat after the visit he left wanting to be a Razorback.

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