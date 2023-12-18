The Arkansas Razorbacks (7-4) escaped with a 69-66 victory over Lipscomb on Saturday at Simmons Bank Arena in North Little Rock, and there's a lot to unpack from a game that the Hogs nearly blew.
Arkansas looked strong through most of the game, building as much as a 20-point lead, only to limp across the finish line to win by a single possession.
The same issues that have plagued the Razorbacks all season were a big reason for the Bisons' comeback. Arkansas scored just two points in a 6-minute span, while also allowing straight line drives, playing bad perimeter defense and inconsistency on help and screen defense.
Only two non-conference games remain for Arkansas, as time is running out for the Razorbacks to clean up some glaring issues before a tough conference slate. Here are some of the glaring issues from the Lipscomb game in our JC Hoops Film Room series.
*Note: Each new tweet is a response to the previous one, so the bottom half of each tweet is where to look as you scroll, otherwise you'll read the same tweet twice every time.
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