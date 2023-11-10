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LIVE: HawgBeat Hoops Postgame Show - Arkansas 86, Gardner-Webb 68
Riley McFerran
•
HawgBeat
Managing Editor
Hear from HawgBeat Publisher Mason Choate, Managing Editor Riley McFerran and Basketball Recruiting Analyst Jackson Collier discuss the Arkansas Razorbacks basketball team’s 86-68 win over the Gardner-Webb Bulldogs on Friday night in the HawgBeat Hoops Postgame Show.
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