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LIVE: HawgBeat Hoops Postgame Show - Arkansas 86, Gardner-Webb 68

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from HawgBeat Publisher Mason Choate, Managing Editor Riley McFerran and Basketball Recruiting Analyst Jackson Collier discuss the Arkansas Razorbacks basketball team’s 86-68 win over the Gardner-Webb Bulldogs on Friday night in the HawgBeat Hoops Postgame Show.


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