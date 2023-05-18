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New Arkansas kicker Tyler Larco talks commitment

Tyler Larco committed to Arkansas on Monday afternoon.
Tyler Larco committed to Arkansas on Monday afternoon. (Tyler Larco)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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It will be just a few days before new Arkansas commit Tyler Larco loads up his car and makes the 20-something hour drive from Miami, Florida, to Fayetteville to join his new team.

The former UT-Martin punter committed to Arkansas on Monday at 12:15 p.m., something he told HawgBeat was “surreal” to him.

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