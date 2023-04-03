News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-04-03 15:33:48 -0500') }} baseball Edit

Notes, quotes, video from Dave Van Horn's Swatter's Club meeting

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Arkansas head coach Dave Van Horn had his monthly meeting with the Swatter's Club on Monday afternoon in Fayetteville. Here are some notes, takeaways, updates on injuries and more of what the Razorback skipper had to say...

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}