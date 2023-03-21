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Recent Arkansas commitments show boost in state of Mississippi

Travis Williams and Marcus Woodson have placed an emphasis on recruiting Mississippi prospects to Arkansas.
Travis Williams and Marcus Woodson have placed an emphasis on recruiting Mississippi prospects to Arkansas. (@T_WILL4REAL)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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While Arkansas has not historically recruited well in the state of Mississippi, things are starting to pick up for the Razorbacks in the Delta.

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