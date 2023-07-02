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Recruiting Rewind: Arkansas' 2003 class

Former Arkansas QB Robert Johnson was part of the Razorbacks' 2003 recruiting class.
Former Arkansas QB Robert Johnson was part of the Razorbacks' 2003 recruiting class. (USA Today)
Riley McFerran • HawgBeat
Recruiting Contributor
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