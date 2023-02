Are you a displaced corporate executive or wanting to put your career in your own hands? Or are you an experienced entrepreneur wanting to diversify? Well, Andy Luedecke can help! Andy is a long-time Rivals member and franchise veteran, having owned multiple franchises and businesses. Using his expertise, he helps others find their American Dream through a very thorough and FREE consultation process. Call Andy, put your life and career in your own hands. 100% free, so what do you have to lose?! Find Your Perfect Franchise at MyPerfectFranchise.Net Contact Andy Luedecke (aka @Andy MyPerfectFranchise.Net) anytime at: aluedecke@myperfectfranchise.net (404) 973-9901 www.myperfectfranchise.net

Each week, HawgBeat.com provides a completely free update of everything going on in the recruiting world for the Arkansas Razorbacks.

The Roundup

Arkansas targets land in Rivals' latest rankings update

This week, Rivals released its latest rankings update for the 2024 class, both for the Rivals250 and national position rankings, and several Arkansas recruits made the list. One recruit who took a visit to Arkansas during its final Prospect Day of January saw his ranking skyrocket. Kamarion Franklin, a defensive lineman from Lake Cormorant, Mississippi, is ranked the No. 12 player in the country and No. 2 at his position. To see the rest of the Razorbacks targets who made the list, you can click here for the national rankings, here for offensive skill position rankings and here for offensive line and defensive player rankings.

Hogs make top 10 for four-star Florida athlete

Florida has been good for Arkansas' recruiting at the running back position, and the Hogs are hopeful another athlete in the Sunshine State can continue that momentum. Terek McCant, the No. 19 athlete in the country and No. 40 player in the state of Florida in the 2024 class, released a top 10 that included the Hogs on Friday afternoon. Playing both running back and wide receiver, McCant is ranked the No. 19 athlete in the country, the No. 40 player in Florida and the No. 228 player in the country, according to Rivals.

In-state defensive ends land in top position group rankings

While the state of Arkansas doesn't produce as much Division I talent as other states, there are a few in the class of 2024 that are starting to make some noise. Two defensive ends from the Natural State landed in Rivals' top position ranking on Thursday. Charleston Collins of Little Rock Mills and TJ Lindsey of Bryant are ranked the No. 25 and No. 27 at their positions, respectively. Lindsey received a ratings bump, going from a 5.7 three-star recruit to a 5.8 four-star. Lindsey, a 6-foot-3, 265-pound lineman, has the eye of multiple big-time programs heading into the spring, including Texas A&M, Notre Dame, Texas, Oregon and others. He told Rivals that Arkansas, however, is closer than other schools. "They have showed out a lot, but they're a lot closer than the other schools," he said. "Coach Pittman came and saw one of my best games. Coach Adams, everybody on that staff knows me. I can tell I'm a priority. They want me up there all the time."

In-state four-star wide receiver target offered by fellow SEC programs

After receiving an offer from the Hogs on Jan. 28, a wide receiver and defensive back out of Pine Bluff has caught the attention of fellow SEC schools LSU, Texas A&M and Auburn. Courtney Crutchfield, who was recently ranked a 5.8 four-star recruit in the class of 2024, reported offers from the SEC teams on his Twitter account.

Crutchfield visited Arkansas on Jan. 21, during one of its Prospect Days, and left Fayetteville with an offer from Arkansas. He said following the visit the offer was something he really wanted. "A couple of years ago I was wanting that offer real bad," Crutchfield said. "Now that my dream came true, it feels real good in the situation God put me in. And for this predicament to happen like this."

Hogs offer three-star defensive tackle out of California

Arkansas has not spent much time recruiting on the west coast, but the coaching staff offered a defensive tackle from Fairfield, California, on Thursday. Jericho Johnson, a 5.6 three-star recruit according to Rivals, has picked up several big-time offers, including Georgia, Michigan, USC and others. The 6-foot-3, 320-pound pass rusher is ranked the No. 64 player in the state of California for the class of 2024.

Hogs make top 6 for four-star wide receiver out of Texas

Zion Kearney, a four-star wide receiver from Missouri City, Texas, released a top 6 that included the Razorbacks on Thursday. Oklahoma, Nebraska, LSU, Texas A&M and Houston all joined the Hogs on the list. The 6-foot-3, 190-pound pass catcher from Missouri City, Texas, is ranked the No. 16 player at his position, No. 20 in the state of Texas and the No. 128 player in the nation according to Rivals.

