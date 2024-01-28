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Rivals100 safety Jarcoby Hopson talks visit to Arkansas

Four-star safety Jarcoby Hopson.
Four-star safety Jarcoby Hopson. (Jarcoby Hopson Twitter)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

When recruiting against the best of the best, the most important thing a coaching staff can do is get a recruit on their campus.

The Arkansas coaches were able to do that this past weekend, hosting four-star safety Jarcoby Hopson during their final Junior Day of the month.

Hopson is ranked the No. 93 player in the country according to Rivals, and has offers from Auburn, Florida State, LSU, Miami, Ole Miss and many others.


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