News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-31 12:39:55 -0600') }} football Edit

Schmidly chooses 'dream school' in Arkansas

2023 long snapper Max Schmidly called the Hogs on Monday night.
2023 long snapper Max Schmidly called the Hogs on Monday night. (Max Schmidly)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Arkansas picked up a preferred walk-on commitment from 2023 long snapper Max Schmidly on Monday night, and becoming a Hog was a dream come true for the native of Charlotte, North Carolina.

Schmidly visited Fayetteville for Arkansas' Prospect Day over the weekend, and it was just another confirmation that he wanted it to be his next home.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}