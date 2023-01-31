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football
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Schmidly chooses 'dream school' in Arkansas
Mason Choate
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HawgBeat
Managing Editor
Arkansas picked up a preferred walk-on commitment from 2023 long snapper Max Schmidly on Monday night, and becoming a Hog was a dream come true for the native of Charlotte, North Carolina.
Schmidly visited Fayetteville for Arkansas' Prospect Day over the weekend, and it was just another confirmation that he wanted it to be his next home.
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