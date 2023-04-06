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Scouting Report: Arkansas vs Ole Miss series preview, prediction

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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After missing out on a midweek contest against Arkansas State due to inclement weather, the Diamond Hogs’ 2023 campaign rolls on with a stop in Oxford, Mississippi, where they will meet the team that ended their 2022 title bid.

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