News More News
{{ timeAgo('2023-02-18 15:08:46 -0600') }} basketball Edit

Social media reacts to Arkansas' dominant win over Florida

Jalen Graham scored a career-best 26 points in Saturday's win over Florida.
Jalen Graham scored a career-best 26 points in Saturday's win over Florida. (Arkansas Athletics)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

The Arkansas Razorbacks (18-9, 7-7) ended a two-game losing streak with a dominant 84-65 win over Florida (14-13, 7-7) on Saturday inside Bud Walton Arena.

Led by forward Jalen Graham, the Hogs dominated the Gators in the second half, outscoring them 47-34. Graham posted a career-high 26 points in the contest to lead all scorers.

Anthony Black (14 points), Ricky Council IV (15 points) and Nick Smith Jr. (10-points) all saw great outings in the victory.

The Hogs outrebounded the Gators 40-25 in the contest, and they had 45 points off the bench. Arkansas shot 57.6% from the field and was 14-of-17 (82.4%) from the free throw line.

Here are reactions from social media on Arkansas' win, Graham's outing and much more.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}